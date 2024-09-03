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Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için görüşme gerçekleştirdi. 

Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor. 

DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERİ

72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.

Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi - 1

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