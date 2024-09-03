Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.

DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERİ

72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.



Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.