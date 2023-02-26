Trabzonspor'da 7 futbolcunun geleceği belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel yenilgisi sonra konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezonun planlaması için çalıştıklarını belirtmişti.



Fanatik'te yer alan habere göre, Bordo-mavililerde 7 futbolcunun geleceğini belli oldu.



Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar ile yola devam edilmeyecek. Ayrıca kontratı haziranda sona erecek Marek Hamsik ile de yolların ayrılma kararı alındı.



Trabzonspor'da satılacak isimler de belli oldu. Bordo-mavililer; Enis Bardhi, Vitor Hugo ve Marc Bartra gibi isimlerin en yüksek rakama satılmasını hedefliyor. Yönetim bu kararla maaş bütçesinin 10 milyon eurodan fazla rahatlatılmasını planlıyor.



Karadeniz ekibinde değerini bulan her oyuncu için de gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni sezonda kadro maliyetinin 30 milyon euro seviyesi aşmaması isteniyor.