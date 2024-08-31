Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir."



AVCI'DAN VEDA MESAJI

Avcı sosyal medyasından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle beraber geliyor. Hoşça kal Trabzon."