Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın ardından görevi devralması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi de şekillendi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Egemen Korkmaz yardımcı olarak yanına alan Avcı, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp'ı da ekibine dahil etti.
Avcı'nın 2. Trabzonspor döneminde ekibinde yer alacak isimler: Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu.
Avcı'nın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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