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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor'da resmi olarak açıklanması beklenen Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu. Avcı daha önce çalıştığı hocaların dışında ekibine yeni isimler ekledi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

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Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın ardından görevi devralması beklenen teknik direktör 'nın ekibi de şekillendi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Egemen Korkmaz yardımcı olarak yanına alan Avcı, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp'ı da ekibine dahil etti.

Avcı'nın 2. Trabzonspor döneminde ekibinde yer alacak isimler: Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu.

Avcı'nın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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