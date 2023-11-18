Trabzonspor'da Afrika Kupası endişesi

13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası, sezon ortasında denk geldiği için kulüplerde endişe yarattı.

Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'da Mısırlı Trezeguet, Fildişi Sahilli Pepe, Nijeryalı Onuachu ve Gineli Mendy'nin 1 aylık süre boyunca takımdan ayrı kalması gerekebilir.

AVCI ALTERNATİF HAZIRLIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu isimlere davet gelmesi halinde alternatiflerini üretmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bordo-mavili ekibin Afrika Uluslar Kupasına denk gelen fikstürü ise şöyle;

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Çaykur Rizespor (D)

Kasımpaşa

Beşiktaş (D)

Hatayspor