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Trabzonspor'da Afrika Kupası endişesi

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na davet edilmeleri durumunda 4 önemli oyuncusundan feragat etmesi gerekecek. Bordo-mavili ekipte, Paul Onuachu, Trezeguet, Nicolas Pepe ve Mendy Süper Lig'de 4 maçlık periyodu kaçırabilir.

Trabzonspor'da Afrika Kupası endişesi

13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası, sezon ortasında denk geldiği için kulüplerde endişe yarattı.

Fotomaç'ın haberine göre, 'da Mısırlı Trezeguet, Fildişi Sahilli Pepe, Nijeryalı Onuachu ve Gineli Mendy'nin 1 aylık süre boyunca takımdan ayrı kalması gerekebilir.

AVCI ALTERNATİF HAZIRLIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu isimlere davet gelmesi halinde alternatiflerini üretmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bordo-mavili ekibin Afrika Uluslar Kupasına denk gelen fikstürü ise şöyle;

  • Antalyaspor
  • Galatasaray (D)
  • Çaykur Rizespor (D)
  • Kasımpaşa
  • Beşiktaş (D) 
  • Hatayspor

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