Trabzonspor'da Afrika Kupası endişesi

13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası, sezon ortasında denk geldiği için kulüplerde endişe yarattı.
Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'da Mısırlı Trezeguet, Fildişi Sahilli Pepe, Nijeryalı Onuachu ve Gineli Mendy'nin 1 aylık süre boyunca takımdan ayrı kalması gerekebilir.
AVCI ALTERNATİF HAZIRLIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu isimlere davet gelmesi halinde alternatiflerini üretmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.
Bordo-mavili ekibin Afrika Uluslar Kupasına denk gelen fikstürü ise şöyle;
- Antalyaspor
- Galatasaray (D)
- Çaykur Rizespor (D)
- Kasımpaşa
- Beşiktaş (D)
- Hatayspor
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