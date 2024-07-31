Trabzonspor'da Avcı'dan transfer yanıtı: "Önceliğimiz forvet hattı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Ruzomberok mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Avcı'nın açıklamaları şöyle;

"Fizik kalitesi yüksek, her takımın oyun planının olduğu zor bir ilk maç oynadık. Güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandılar. Biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Rakip kadar bizim de pozisyonumuz vardı.

Kaptanımız da o gün iyi bir performans gösterdi. Deplasmanda 2-0 kazanmak son derece önemli.

Biz rakibin her sistemine göre hazırlıklarımızı yaptık. Yarın seyircimizin önünde daha iyi bir oyunla kazanıp tur atlamak istiyoruz. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız.

"TURU KAZANMAK İSTATİSTİKLERDEN DAHA ÖNEMLİ"

Umuyorum ki güzel günleri hep birlikte yaşarız. Veriler, istatistikler tarihte hep yer alır ama turu cebine almak benim için çok daha önemli. Hedeflerimize giderken maç kazanmak adımlarımızı hızlandıracaktır.



"SOSYAL MEDYA BİR BUHAR"

"Taraftarlar arasında sizin için çok ciddi bir güven erozyonu olduğunu görüyoruz. Bu güvensizlik ortamını nasıl tamir etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıda dolaşıyorum, Maraş Caddesi'nde yürüyorum ve sokakta net olarak olumlu mesajlar alıyorum. Sosyal medyada ne söylendiğini bilmiyorum; orada konuşanlar buhar olup kayboluyor. Bu kadar güzel plan yaparken, her şey iyi giderken bu neden gündem oluyor, anlamıyorum."



"GENÇ OYUNCULARA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türk futboluna en fazla genç futbolcu kazandırmış, yurtdışına yollamış bir teknik adam olarak söylüyorum; altyapıdan yetişmiş genç oyuncuları doğru zamanda, doğru bir şekilde kullanmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz.

"2 YA DA 3 TRANSFER YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Başkan ve yönetimle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Trabzonspor'a zarar verecek bir şeyi ortaya koymak istemiyoruz. Şu an itibariyle minimum 2 ya da 3 tane oyuncu almak için çalışıyoruz. Önceliğimiz forvet hattı. Sol stoper ve 8-10 numara transferinde de çalışmalarımız devam ediyor.

"İNADIMIZLA YARIŞACAĞIZ"

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu ligin domino taşlarıdır. Hep birbirlerine bir şekilde üstünlük sağlamışlardır. Her zaman ekonomiyle yarışamayız ama biz karakterimiz ve inadımızla onlarla yarışacağız."

CİHAN ÇANAK YANITI

Cihan Çanak Trabzonlu biliyorsunuz Standard Liege'de 61 sırt numaralı formayı giyen bir oyuncuydu. Yatırım yaptığımız bir oyuncu eksikleri var. Tabii ki süreler bulacak. Şu an itibarıyla doğru gidiyor ancak beklentiyi çok yukarıya çekmeyin. Bu gelişmesi gereken herkes için geçerli."

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları ise şöyle;

"Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz.

"ÜLKE BAYRAĞINI TEMSİL EDİYORUZ VE BU BÜYÜK BİR ONUR"

Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir mücadele verdik. Orada oynayıp oynamamak çok önemli değil çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. Trabzonspor için elimden geleni yapıyorum. İlk maçtaki performansım da benim için güzel bir gündü. İnşallah böyle devam ederim.



"OKAY İLE İLETİŞİMİMİZ HİÇ KESİLMEDİ"

Okay ile görüşüyorum, gençken onunla birlikteydik o zamandan beri iletişimimiz için kesilmedi. Hep iletişim halindeydik. Okay bize güç katacaktır, iyi bir futbolcu aynı zamanda Ozanda bize iyi işler katacaktır."

"İKİNCİ MAÇA İYİ ÇALIŞTIK"

Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz.

"BAŞIMIZDA TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI VAR"

Adım hep transferde başka takımlarla anılıyor. Ben burada işime odaklandım. "Bana göre Türkiye'nin en iyi hocası bizde. Şu an takımımız iyi durumda ve iyi çalışıyoruz. Burada kaldığım sürece de başarılı olmak istiyorum."