Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.



Bordo mavililerde daha önce ise Serkan Asan ile yolllar ayrılmıştı.