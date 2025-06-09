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Trabzonspor'da ayrılık: Al Wasl'dan 7 milyon euro bonservis

Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren Malheiro, kariyerine Dubai'de devam edecek.

Trabzonspor'da ayrılık: Al Wasl'dan 7 milyon euro bonservis

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al Wasl, forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattı.

A Spor'u haberine göre; Malheiro, 7 milyon euro bonservis + 1.5 milyon euro bonus karşılığında transfer oldu.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ayrıca oyuncunun sonraki satışından Trabzonspor'a yüzde 15 pay verilecek.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 maça çıktığı bordo mavili ekipte 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. 

Trabzonspor'da bonservis + bonus dahil en yüksek bedelle giden futbolcular:

Yusuf Yazıcı – 18,5 milyon euro

Alexander Sørloth – 10 milyon euro

Ahmetcan Kaplan – 9,5 milyon euro

Gökdeniz Karadeniz – 8,7 milyon euro

Fatih Tekke – 7,5 milyon euro

Burak Yılmaz – 7 milyon euro

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