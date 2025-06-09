Trabzonspor'da ayrılık: Al Wasl'dan 7 milyon euro bonservis
Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren Malheiro, kariyerine Dubai'de devam edecek.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al Wasl, Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattı.
A Spor'u haberine göre; Malheiro, 7 milyon euro bonservis + 1.5 milyon euro bonus karşılığında transfer oldu.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Ayrıca oyuncunun sonraki satışından Trabzonspor'a yüzde 15 pay verilecek.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 maça çıktığı bordo mavili ekipte 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.
Trabzonspor'da bonservis + bonus dahil en yüksek bedelle giden futbolcular:
Yusuf Yazıcı – 18,5 milyon euro
Alexander Sørloth – 10 milyon euro
Ahmetcan Kaplan – 9,5 milyon euro
Gökdeniz Karadeniz – 8,7 milyon euro
Fatih Tekke – 7,5 milyon euro
Burak Yılmaz – 7 milyon euro
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