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Trabzonspor'da ayrılık: Vitor Hugo Brezilya yolcusu

Trabzonspor'da Vitor Hugo Brezilya ekibi Bahia ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'da ayrılık: Vitor Hugo Brezilya yolcusu

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Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçildiği 'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili ekip tecrübeli stoperi Vitor Hugo'nun transferi için Bahia ile anlaşmaya vardı.

Brezilya ekibi, daha önce kiralık ve satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 teklif yapmış ve 4 yıllık sözleşme önermişti.

Bu sezon Trabzonspor forması ile 31 maça çıkan Hugo, 3 kez fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki savunmacı Karadeniz ekibi ile 2 Türkiye Kupası ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor'da ayrılık: Vitor Hugo Brezilya yolcusu - 1
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