Trabzonspor'da ayrılık: Vitor Hugo Brezilya yolcusu

Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçildiği Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.



Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili ekip tecrübeli stoperi Vitor Hugo'nun transferi için Bahia ile anlaşmaya vardı.



Brezilya ekibi, daha önce kiralık ve satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 teklif yapmış ve 4 yıllık sözleşme önermişti.



Bu sezon Trabzonspor forması ile 31 maça çıkan Hugo, 3 kez fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki savunmacı Karadeniz ekibi ile 2 Türkiye Kupası ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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