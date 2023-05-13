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Trabzonspor'da Bakasetas Fenerbahçe maçında yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas’a gördüğü kırmızı kart dolayısıyla verilen 2 maçlık cezayı onadı. 2 maçlık cezanın ilk maçını MKE Ankaragücü karşılaşmasında tamamlayan Yunan oyuncu, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Bakasetas Fenerbahçe maçında yok

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TFF Tahkim Kurulu’nun 12 Mayıs 2023 tarihli kararları açıklandı.

’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas’ın Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonucu aldığı 2 maçlık cezaya itirazını inceleyen Tahkim Kurulu, PFDK’nın verdiği kararı onadı. İki maçlık cezanın ilkini MKE Ankaragücü karşılaşmasında çeken Bakasetas, karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’a verilen 52 bin TL’lik, bir diğer Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya’ya verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL’lik para cezalarını da onadı.

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