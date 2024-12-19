Trabzonspor'da Banza, Onuachu'yu geride bıraktı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Trendyol Süper Lig'de takımının skor yükünü üstleniyor.



Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 15 karşılaşmada 23 gol üreten bordo-mavili takımda 12 maça çıkan Simon Banza, 10 kez ağları havalandırdı.



TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.



Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 12 maçın 7'sinde skor üretmeyi başardı.



ONUACHU'DAN 2 GOL ÖNDE



Simon Banza, Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak görev yapan Paul Onuacu'dan daha skorer bir performans sergiliyor.



Demokratik Kongolu oyuncu, ligde bu sezon forma giydiği 12 maçta 10 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.



Onuachu ise geçen sezon aynı dönemde 8 gol kaydetmişti. Onuachu, sezonu da 15 golle tamamlamıştı.



GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE



Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.



Demokratik Kongolu futbolcu, 10 golle zirveyi RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek ile paylaşıyor.



Bu oyuncuları 9'ar golle Beşiktaşlı Ciro Immobile ve Fenerbahçeli Edin Dzeko, 8 golü bulunan İkas Eyüpsporlu Mame Thiam ile 7'şer golü olan Fenerbahçeli Dusan Tadic, Göztepeli Romulo Cardoso ve Galatasaraylı Victor Osimhen takip ediyor.