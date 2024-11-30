Trabzonspor'da başkanlık seçimi: Ertuğrul Doğan 2. dönemine hazırlanıyor
Ertuğrul Doğan Tranbzonspor'daki 2. başkanlık dönemine hazırlanıyor. Genel kurul üyeleri pazar günü sandık başına gidecek.
Trabzonspor'da başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor.
Genel Kurul toplantısı 2 gün sürecek. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girdi.
Genel kurulda yarın raporlar görüşülecek ve ibra oylaması yapılacak.
9 BİN 909 ÜYE OY KULLANABİLİR
Pazar günü ise sandık başına gidilecek. 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Doğan Mart 2023'teki olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Trabzonspor
- Futbol