NTV.COM.TR

Trabzonspor'da başkanlık seçimi: Ertuğrul Doğan 2. dönemine hazırlanıyor

Ertuğrul Doğan Tranbzonspor'daki 2. başkanlık dönemine hazırlanıyor. Genel kurul üyeleri pazar günü sandık başına gidecek.

Trabzonspor'da başkanlık seçimi: Ertuğrul Doğan 2. dönemine hazırlanıyor

'da başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. 

Genel Kurul toplantısı 2 gün sürecek. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girdi.

Genel kurulda yarın raporlar görüşülecek ve ibra oylaması yapılacak.

9 BİN 909 ÜYE OY KULLANABİLİR

Pazar günü ise sandık başına gidilecek. 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Doğan Mart 2023'teki olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilmişti.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı: Ligde bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı: Ligde bugün hangi maçlar var?

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...