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Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi

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Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ile anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Bordo-mavililerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından stoper Vitor Hugo da takıma veda etmişti.

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