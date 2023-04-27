Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ile anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Bordo-mavililerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından stoper Vitor Hugo da takıma veda etmişti.