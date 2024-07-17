Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Dimitrios Kourbelis sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililer son olarak Mountassir Lahtimi ile sözleşme feshi yaptığını duyurmuştu.

Ayrıca Karadeniz ekibinde Thomas Meunier'in kontratını tek taraflı feshettiği bildirilmişti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."