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Trabzonspor'da Borna Barisic sakatlandı

Trabzonspor, Borna Barisic’in UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Ruzomberok maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Borna Barisic sakatlandı

'da Borna Barisic, Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, " A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır.” dedi.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA MAÇI KADROSU

Trabzonspor'da Borna Barisic sakatlandı - 1

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