Trabzonspor'da Borna Barisic sakatlandı

Trabzonspor'da Borna Barisic, Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır.” dedi.



TRABZONSPOR'UN AVRUPA MAÇI KADROSU