Trabzonspor'da Cham krizi: "Konu FIFA'ya gidecek gibi duruyor"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

A Para'da katıldığı programda konuşan Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"CHAM KONUSU FIFA'YA GİDECEK GİBİ DURUYOR"

"Muhammed Cham'ın biz kulübüyle yazılı olarak anlaştık. Sonrasında kulübü bize sağlık kontrolleri ve seyahati için bize yazılı izin verdi. Trabzon'a geldi. Aramamızda mali anlaşmalar yapıldı. Daha sonrasında oyuncuyla anlaştık. İmzadan 1-2 gün sonra kulübü şartları değiştirmek istediği gibi, daha önce karşılaşmadığımız taleplerle bize geldi. Konu FIFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Trabzonspor açısından bir problem yok. Kulübü bugün ya da yarın anlaştığımız şartları kabul edebilir. Karşılıklı onaylar alındı. Belgeler kulüpte.

"PAUL ONUACHU'YLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Onuachu hocamızın da ilk talebi. Kendisiyle görüşüyoruz. O da kulübüne söylüyor. Ciddi bir teklif yaptık. 6 milyon euro ve bonuslarla bir teklif yaptık. Kulübünün 15 milyon euroluk talebi devam ediyor. Transfer dönemi bitiyor. Geçen seferdeki gibi kiralama ya da satın almayla olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor."