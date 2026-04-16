Trabzonspor'da dar kadroya çözüm "joker" oyuncuyla bulundu

Trabzonspor ’da bu sezon kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle sınırlı kadro ile mücadele eden teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirerek önemli bir alternatif plan oluşturdu.

Tekke’nin dar kadroya rağmen oyuncularını farklı mevkilerde kullanarak elde ettiği verim, sezonun en belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıktı. Bordo-mavililerde özellikle 3 isim, gösterdikleri çok yönlü performansla takımın en dikkat çeken jokerleri oldu.

ESKİHELLAÇ SOL BEKTEN SOL KANADA EVRİLDİ

Asıl mevkisi sol bek olan Mustafa Eskihellaç, sezonun ikinci yarısında sol kanatta görev aldı. Kazım Olaigbe’nin ayrılığı sonrası bu bölgeye transfer yapılmamasıyla birlikte Fatih Tekke, Eskihellaç’ı hücum hattında da değerlendirdi. Daha önce kariyerinde sol kanatta da oynayan oyuncu, bu adaptasyon sürecini sorunsuz geçirerek takımına katkı sundu. Süper Lig ’de 21 maçta sol bek, 5 maçta sol kanat oynayan Eskihellaç, Türkiye Kupası’nda da farklı mevkilerde görev aldı. Toplam 29 maçta 2 bin 368 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.