Trabzonspor’da dikkat çeken isim Salih Malkoçoğlu

Szeged Csanad ile oynanan hazırlık maçını 2-1 kazanan bordo-mavili takımda oyuna sonradan dahil olan Salih Malkoçoğlu, performansıyla dikkat çekti.

Sağ bekte görev alan 19 yaşındaki oyuncu hakkında Abdullah Avcı, “Salih, 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor, bugün bekte kullandık. Sorumluluk aldı bindirmeler yaptı. Bu beni mutlu ediyor. Aşağıdan çok futbolcunun yukarı gelmesi Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır. Bunu biz gerçekleştirirsek üstüne bir şey koyabilirsek ne mutlu.” ifadelerini kullandı.



Geçen sezonu U19 Takımı’nda geçiren Salih, Türkiye şampiyonu olan takımın en önemli oyuncuları arasındaydı. 2005 doğumlu futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına ise 6 Haziran 2023’te oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında yine Avcı yönetiminde çıkmıştı.

