NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'da Djaniny Semedo Sharjah FC'ye imzayı attı

Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo Sharjah FC'ye imzayı attı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansı nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Djaniny Semedo, bordo-mavili kulübe takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Ligde son oynanan Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılarak görüşme halinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC ile masaya oturan golcü futbolcu, yeni takımına imzayı attı.

’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonlu olarak 1.5 milyon euro bedelle Sharjah FC’ye kiralandığı belirtildi.

SÖZLEŞME UZATMIŞTI

Trabzonspor ile sezon başında masaya oturan ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan golcü futbolcu, beklenilen performansı sergileyemediği için eleştirilerin odağındaydı.

Trabzonspor’a 2020-21 sezonunda olan Djaniny, bordo-mavili formayla bugüne kadar çıktığı 94 resmi müsabakada 20 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo Sharjah FC'ye imzayı attı - 1
Spor kulüplerinden deprem bölgesi için seferberlik

Spor kulüplerinden deprem bölgesi için seferberlik

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...