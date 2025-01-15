Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, 2022 yılından bu yana bordo mavili formayı giyen Enis Bardhi ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedeceğini açıkladı. KAP bildiriminde Bardhi için fesih tazminatı ödenmeyeceği bilgisi de paylaşıldı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
Açıklamada, Enis Bardhi'ye fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
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