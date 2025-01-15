Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.



Açıklamada, Enis Bardhi'ye fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.