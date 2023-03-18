Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tek aday

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime katılacak.



Bordo-mavili kulübün 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkanlık başvurusunu sadece Doğan gerçekleştirdi.



Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkan adaylığına başvuru için sürenin 17 Mart 2023 saat 18.00'da son bulduğunu, bu süre içerisinde Doğan dışında başvuru yapan kimsenin olmadığını belirtti.



Sürmen, yapılacak seçimin Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

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