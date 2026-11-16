Trabzonspor'da Eyüpspor maçı öncesi sakatlık problemi

Trabzonspor 'da Eyüpspor maçı öncesi teknik direktör Thomas Reis 'in gözü sakat futbolculardan gelecek iyi haberlerde. HT Spor 'un aktardığına göre de sakatlığı süren 8 futbolcunun son durumları şöyle.

Wagner Pina'nın Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı hafta içi yapılacak kontrollerden sonra kesinleşecek. Tim Jabol-Folcarelli ve Aral Şimşir de idmanlarda ağrı hissetmemesi durumunda Eyüpspor maçı kadrosuna dahil edilecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Ernest Muçi'nin ayrıntılı tetkikleri Trabzon'da yapılacak.

Franculino Dju ve Arseniy Batagov kontrol amaçlı MR'a girecekler ve ikisi de Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Ruslan Malinovskyi'nin sahalara dönüşü kasım ayının sonunu bulabilecek. Tedavisi süren Okay Yokuşlu'nun da takıma dönüşünün ocak ayını bulması bekleniyor.