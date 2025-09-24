Trabzonspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.



Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.



Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



Öte yandan, Trabzonspor’un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, yarın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.