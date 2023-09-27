Trabzonspor'da fatura Bjelica'ya kesildi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oldu. Bordo-mavili ekip 2-0 öne geçtiği maçta, Hatayspor'un skorer ismi Fisayo Dele-Bashiru'nun 90+7'de kaydettiği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Milliyet'in haberine göre, Bordo-mavili taraftarlar yaptığı oyuncu değişklikleriyle maçın kaderini belirlediğini öne sürerek teknik direktör Nenad Bjelica'yı hedef tahtasına koydu.



Trabzonspor ile çıktığı 14 resmi maçta 7 mağlubiyet yaşayan Hırvat teknik adam, bu sezon ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.



MAÇ SONU AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ



Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Bjelica, "70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık." açıklamalarında bulundu. Bu ifadeler taraftardan büyük eleştiri aldı.



EN FAZLA MAĞLUBİYET DEPLASMANDA YAŞADI

Nenad Bjelica, Trabzonspor ile çıktığı maçlarda en fazla mağlubiyeti deplasmanda yaşadı. Karadeniz ekibi, deneyimli hocanın yönetiminde 3 müsabakada 9 puan bıraktı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek. 30 Eylül Cumartesi oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.