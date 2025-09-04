Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.



5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.