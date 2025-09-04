NTV.COM.TR

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

