NTV.COM.TR

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...