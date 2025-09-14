Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının ardından isyan: "Takımı sahadan çekecektik!"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, karşılaşmanın 20. dakikasında Okay Yokuşlu'nun VAR kontrolü sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mücadelenin ardından çok sert açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın sözleri: "TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜK" "Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla mantığa sığmıyor."

"BU MHK İLE OLMAYACAK"



"Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum! Sözlerimin arkasındayım."



"OYUNCULARA GALİBİYET PRİMİ VERDİM"



"Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim! Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var!"