Trabzonspor'da final mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada birbirine rakip olan Trabzonspor ve Galatasaray bu kez Türkiye Kupası'nda rakip oluyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri, sezonu kupayla kapatmak istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'de dün Galatasaray ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.



Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.