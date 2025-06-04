Trabzonspor'da fırtına: Simon Banza

Trendyol Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitiren Trabzonspor'da en golcü oyuncu Portekizli Simon Banza oldu.



Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Süper Lig'de takımı adına en fazla skor üreten isim olmayı başardı.



Süper Lig'de 31 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 19 kez ağları havalandırdı. Banza, gol krallığı yarışında Çaykur Rizesporlu Ali Sowe ile dördüncü sırayı paylaştı.



SON 5 SEZONDAKİ EN GOLCÜ İSİM



Demokratik Kongolu oyuncu, 19 golle takımının son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu.



Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.



Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny de 10 kez rakip fileleri havalandırdı.



2022-2023 sezonunda 11 golle Trezeguet, 2023-2024'te de 15 golle Onuachu, en skorer oyuncular olmuştu.



"ÜÇ BÜYÜK" RAKİBE DE GOL ATTI



Simon Banza, bu sezon üç büyük takıma da gol atmayı başardı.



Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı.



GOLLER 15 FARKLI İSİMDEN



Süper Lig'de bu sezon toplam 58 gol kaydeden bordo-mavili takımda 15 oyuncu gol attı.



Bordo-mavili takımda 19 golü bulunan Banza'nın ardından Malheiro ve Zubkov 6'şar gol ile ikinci sırayı paylaştı.



Cham 5, Ozan Tufan ve Visca 4'er, Lundstram ve Sikan 3'er, Draguş 2, Batagov, Denswil, Mendy, Okay Yokuşlu, Umut Bozok ve Nwakaeme de birer gol kaydetti.