Trabzonspor'da forma giymişti: Lizbon yeni hocasını açıkladı
Sporting Lizbon, Ruben Amorim'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Sporting Lizbon, Amorim'in ardından teknik direktörlük görevine Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Portekiz ekibi, Braga'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından Teknik Direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a göndermişti.
Pereira, Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasını da giymişti.
Uma nova braçadeira, a mesma ambição 🫡— Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024
João Pereira é o novo treinador do #SportingCP 🦁 pic.twitter.com/saGvLXB4lR
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