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Trabzonspor'da forma giymişti: Lizbon yeni hocasını açıkladı

Sporting Lizbon, Ruben Amorim'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da forma giymişti: Lizbon yeni hocasını açıkladı

Sporting Lizbon, Amorim'in ardından teknik direktörlük görevine Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı. 

Portekiz ekibi, Braga'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından Teknik Direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a göndermişti. 

Pereira, Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasını da giymişti. 

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