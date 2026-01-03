Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
03.01.2026 16:46
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.