03.01.2026 16:46

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

 

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

 

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

