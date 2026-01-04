Trabzonspor'da Galatasaray öncesi 8 eksik

Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

8 EKSİK İSİM

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e giden bordo-mavili kafilede, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, transfer görüşmelerinde bulunan Arif Boşluk, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme, yaklaşık 4,5 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, ⁠Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Pina, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, ⁠Augusto, Cihan Çanak, ⁠Olaigbe, Sikan, Nwakaeme.

Gaziantep Stadı'nda 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.