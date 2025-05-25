Trabzonspor'da genç file bekçisi ameliyat oldu

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç file bekçisi Erol Can Çolak ameliyat oldu.

Kariyerine Ordu'da başlayan Erol Can, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor altyapısına transfer olmuştu. Bu sezon U19 Süper Lig'de 20 karşılaşmada forma giyen kaleci 8 maçta kalesini gole kapattı.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."