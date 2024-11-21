Trabzonspor'da genel kurul ertelendi

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı bugün saat 10.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılırken, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyenin gerekli çoğunluğu sağlanamaması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00’da Hayri Gür Spor Salonu olarak ilan edildi.

DOĞAN TEK ADAY



Trabzonspor’da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan seçimlere tek aday olarak girecek. Dün itibarıyla sonlanan başvurularda, Doğan dışında herhangi bir isim başvuruda bulunmadı.

Öte yandan organ ve kurullar için Divan Başkanlık Kurulu'na, Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin; Disiplin Kurulu Başkanlığı için Haluk Raci Gençosmanoğlu; Sicil Kurulu Başkanlığı için ise Serdar İsa