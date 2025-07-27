Trabzonspor’da kamp sonrası kadro şekillendi

Trabzonspor kamp süresince dört hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan temsilcisi Nahçıvan’a 3-2 mağlup olan takım, İran’ın Zob Ahan Esfahan ekibini 4-0 yendi. Üçüncü maçta yine bir İran ekibi olan Persepolis ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, son maçta ise 1. Lig takımlarından Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Fatih Tekke bu maçlarda genç oyunculara şans vererek rotasyon ve sistem denemeleri gerçekleştirdi.



GENÇLERDEN UMUT VEREN PERFORMANS



Alt yapıdan A takıma dahil edilen Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Arda Öztürk ve Taha İnce, hem antrenman hem de maçlardaki istekli performanslarıyla teknik heyetin dikkatini çekti. Genç oyuncuların fiziksel olduğu kadar mental olarak da hazır görünmesi, takım derinliği açısından olumlu bir tablo sundu.



TEKKE: GÖRDÜKLERİMİZ ÖNEMLİYDİ



Kamp sürecinde oyuncularla birebir iletişim kuran teknik direktör Fatih Tekke, hazırlık maçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, “Sonuçtan ziyade görmek istediklerimizi sahaya yansıtan bir ekip vardı. Fiziksel ve sistemsel bazı parçaları oturtmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza da forma şansı vererek onları hazırlamaya gayret ediyoruz,” dedi.



KONDİSYON VE TAKTİK AYNI ANDA ÇALIŞILDI



Erzurum’un yüksek irtifa koşulları sayesinde takımın fiziksel dayanıklılığı artırıldı. Antrenmanlarda pas temposu, kenar organizasyonları, baskı-çıkış senaryoları ve rakip yarı sahada oyun kurulumu üzerine yoğunlaşıldı. Teknik ekip ayrıca sistemsel varyasyonları test ederek sezon öncesi alternatifleri değerlendirdi.



TARAFTARLARLA 3 AYRI BULUŞMA



Hazırlık maçlarının taraftara kapalı olması nedeniyle Trabzonspor, 19, 22 ve 25 Temmuz’da üç farklı taraftar organizasyonu düzenledi. Yoğun ilgi gören buluşmalarda futbolcular, taraftarlara imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. En çok ilgi gören isimler arasında kaptan Uğurcan Çakır, teknik direktör Fatih Tekke, Anthony Nwakaeme, yeniden takıma katılan Paul Onuachu ve yeni transferler yer aldı.



Kamp süresince teknik heyet ve kulüp yönetimi, basın mensuplarıyla birden fazla kez bir araya geldi. Teknik direktör Fatih Tekke, kampın ortasında düzenlenen toplantıda takımın hazırlık durumunu değerlendirdi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas da transfer çalışmaları ve kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetici Murat İskender ise basın mensuplarını takım otelinde ağırlayarak samimi bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.



TRABZONSPOR DÖNÜŞ YOLUNDA



Kampı tamamlayan Trabzonspor kafilesi, bugün Erzurum’dan ayrılarak Trabzon’a dönecek. Teknik heyet ve performans ekibi, kampın ardından oyuncu bazlı analiz raporlarını hazırlamaya başlayacak.

