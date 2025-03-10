Trabzonspor'da kritik toplantı: Yönetim ile Şenol Güneş görüşme halinde

Trabzonspor son olarak kendi evinde küme düşme potasındaki Hatayspor'a yenilmiş ve taraftar "Yönetim istifa", "Şenol istifa" tezahüratında bulunmuştu.

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yönetimle Şenol Güneş'in toplantısı başladı.

DEVAM MI TAMAM MI?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kurulu ile bir durum değerlendirme toplantısı yapıyor. Sabah'ın haberine göre; Saat 16.00'da başlayacak olan antrenman öncesi devam edilip edilmeyeceğiyle alakalı bir karar verilecek.



İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının veda etmesi durumunda Arda Turan ve Fatih Tekke isimleri öne çıkıyor.

Güneş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.