Trabzonspor'da kritik toplantı sona erdi: Şenol Güneş antrenmana katılmıyor

Trabzonspor son olarak kendi evinde küme düşme potasındaki Hatayspor'a yenilmiş ve taraftar "Yönetim istifa", "Şenol istifa" tezahüratında bulunmuştu.

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yönetimle Şenol Güneş saat 10.00'da toplantı yaptı. A Spor'un haberine göre; Dört saat süren toplantı sonrası Güneş'in saat 16.00'da yapılacak idmana katılmaması yönünde karar çıktı.

Bugün yapılacak olan idmana Güneş'in yardımcısı Hüseyin Çimşir çıkacak.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki toplantı sonrası Güneş'in sportif direktör olarak devam edeceği teknik direktörlük görevine ise başka bir ismin getirileceği de iddia edildi.



İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının veda etmesi durumunda Arda Turan ve Fatih Tekke isimleri öne çıkıyor.

Güneş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.