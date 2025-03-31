Trabzonspor’da Kupa mesaisi başladı
Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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