NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'da Lahtimi ve Meunier ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.  Meunier ise sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdı.

Trabzonspor'da Lahtimi ve Meunier ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Meunier ise sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...