Trabzonspor'da Lahtimi ve Meunier ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Meunier ise sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) July 16, 2024
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. pic.twitter.com/HsoWS6wOZk
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