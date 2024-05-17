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Trabzonspor'da lig ve kupada 2 hedef maçına çıkıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde uzun süre üçüncülük koltuğunda oturan bordo-mavililer, yarın 3 puanla bir basamak gerisinde bulunan RAMS Başakşehir karşısında sıralamadaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Karadeniz ekibi, 23 Mayıs'ta ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Trabzonspor'da lig ve kupada 2 hedef maçına çıkıyor

, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 günde İstanbul'da 2 hedef karşılaşmasına çıkacak.

LİG 3.'LÜĞÜNÜ GARANTİLEYECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 21 haftadır üçüncülük koltuğunda oturan bordo-mavili takım, 3 puan önünde bulunduğu RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek.

Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.

İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak.

İki takımın 33 sezon sonra eşleştiği kupa finaline Atatürk Olimpiyat Stadı, ev sahipliği yapacak.

Trabzonspor, İstanbul'da 6 gün süre içerisinde lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

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