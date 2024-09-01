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Trabzonspor'da maça dakikalar kala sakatlık şoku

Trabzonspor, Eyüpspor ile oynayacağı mücadeleye dakikalar kala Stefan Savic'in sakatlık riski nedeniyle ilk 11'den çıkarıldığını ve yerine John Lundstram'ın dahil edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da maça dakikalar kala sakatlık şoku

, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer mücadele öncesine sakatlık riski bulunan ve adalesinde gerginlik hisseden Stefan Savic'in yerine ilk 11'e John Lundstram'ın dahil ediliğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic’in yerine Lundstram ilk 11’e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."

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