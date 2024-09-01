Trabzonspor'da maça dakikalar kala sakatlık şoku

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer mücadele öncesine sakatlık riski bulunan ve adalesinde gerginlik hisseden Stefan Savic'in yerine ilk 11'e John Lundstram'ın dahil ediliğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic’in yerine Lundstram ilk 11’e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."