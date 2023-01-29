Trabzonspor'da Marek Hamsik 4 hafta yok

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Trabzonspor'da sakatlanan Marek Hamsik'in sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Marek Hamsik en az 3-4 hafta aramızda olmayacak... Abdülkadir Ömür'ün de ufak bir sakatlığı var" dedi.



NE OLMUŞTU?



Bordo-mavili ekip yaptığı açıklamada Hamsik'in sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı belirtilmişti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hamšík’in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri yer almıştı.