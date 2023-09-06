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Trabzonspor’da Mendy düğümü çözüldü

Trabzonspor, Batista Mendy’de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu bu akşam Trabzon’a gelerek yeni takımına katılacak.

Trabzonspor’da Mendy düğümü çözüldü

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, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı.

Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı.

Fransa’dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, saat 00.30 sıralarında Trabzon’da olacak.

Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak.

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