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Trabzonspor'da Mislav Orsic gelişmesi: Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Trabzonspor'da sezon başında çapraz bağlarını koparan ve henüz forma giyemeden sakatlık yaşayan Mislav Orsic'in Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya dahil edileceği öne sürüldü. Ayrıca Bordo-mavililer, Hırvat futbolcunun fiziksel eksikliklerini giderip Fenerbahçe karşısında sahaya sürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da Mislav Orsic gelişmesi: Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

'a sezon başında katılan ve henüz maça çıkamadan antrenmanda çapraz bağlarını koparan Mislav Orsic'in Fatih Karagümrük maçıyla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, bordo-mavililerin Hırvat futbolcusu, 'de 30. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.

NE OLMUŞTU

Orsic, sezon başı hazırlık kampında çapraz bağlarını koparmıştı. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan futbolcu, kısmi olarak takımla çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hırvat oyuncuya yavaş yavaş süre vermeyi planladığı kaydedildi.

ASIL HEDEFİ FENERBAHÇE DERBİSİ

31 yaşındaki kanat oyuncusunun asıl hedefinin Fenerbahçe derbisi olduğu belirtildi. Orsic'in bu maça kadar fiziksel eksikliklerini tamamlayıp hazır bir şekilde sahaya çıkmak istediği kaydedildi.

Oyuncunun Karagümrük karşısında kendisini deneyeceği ve hazır olup olmadığına karar verileceği ifade edildi.

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