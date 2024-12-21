Trabzonspor'da Mislav Orsic gönderildi

Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sözleşmesi feshedildi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 1 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.​​​​​​​