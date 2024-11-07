Trabzonspor'da Nwakaeme, ligde 11 haftalık bölümde üç ayrı sakatlık yaşadı

Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 haftalık periyotta üç ayrı sakatlık yaşadı.



Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nwakaeme, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde adeta sakatlıklarla boğuşuyor.



Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz temsilcisindeki ikinci döneminde verimli olamadı.



SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI



Nwakaeme, ikinci döneminde ilk olarak 21 Ağustos'ta antrenmanda sakatlandı. Sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen deneyimli futbolcu, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi'nde oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra ikas Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamadı.



Daha sonra 19 Eylül'de Bellona Kayserispor maçıyla sahalara dönen yıldız oyuncu, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarının ardından 4 Ekim'de antrenmanda sakatlandı. Sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Nwakaeme, 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kadroya alınmadı, RAMS Başakşehir maçında da forma giyemedi.



Nijeryalı oyuncu, 26 Ekim'de ligin 10. haftasında Göztepe ile yapılan maçta ikinci yarının başında oyuna girerken son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında da 89 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın ardından dün sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği açıklanan futbolcu, hafta sonu Çaykur Rizespor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Nwakaeme, bu sezon lig ve Avrupa'da 16 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takımda 10 müsabakada 449 dakika süre aldı. Bordo-mavili futbolcunun, son oynanan Fenerbahçe maçında 89 dakika sahada kaldığı karşılaşma, söz konusu dönemde en fazla süreyle görev yaptığı maç oldu.



GOL HASRETİ



Nwakaeme, Avrupa ve lig mücadelelerinin yaşandığı 16 maçlık bölümde takımına gol katkısı sağlayamadı.



Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında, 921 gün önce atan deneyimli futbolcu, sadece bu dönemde bir asist yaptı.



Nwakame, Bellona Kayserispor maçında yaptığı asistin haricinde takımına skor katkısı sağlayamadı.

