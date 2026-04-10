Trabzonspor'da Onuachu sakatlandı
10.04.2026 16:43
Onuachu derbide de gol atmıştı
Trabzonspor, Alanyaspor maçı kamp kadrosunu açıklandı. Onuachu sakatlığı nedeniyle deplasmana götürülmeyecek.
Takımın yıldız ismi Paul Onuachu kadroda yer almadı.
Onuachu'nun sakatlandığı ve kas yaralanması yaşadığı ifade edildi.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”