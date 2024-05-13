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Trabzonspor'da Onuachu ve Visca yıldızlaştı

Süper Lig’in 36. haftasında İstanbulspor’u mağlup ederek puanını 61’e çıkaran Trabzonspor, 3.'lük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililerde, 67 saniye içinde 2 gol kaydeden Paul Onuachu ile 3 golün asistini yapan Edin Visca, karşılaşmaya damgasını vuran isimler oldu.

Trabzonspor'da Onuachu ve Visca yıldızlaştı

’de son 2 haftaya girilirken sahasında İstanbulspor’a karşı aldığı 3-0’lık galibiyetle hem puanını 61’e çıkardı hem de 3.'lük yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavililerde dün oynanan karşılaşmada attığı 2 golle maça damga vuran isimlerden birisi golcü oyuncu Paul Onuachu oldu.

Onuachu, İstanbulspor maçında 67 saniyede 2 gol kaydederken, Trabzonspor Ocak 2016’dan bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 10 dakikasında 2 gol bulmuş oldu.

EDIN VISCA’NIN REKORU

Karşılaşmada 3 asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol alan Edin Visca da maça damgasını vuran bir diğer isim oldu.

İstanbulspor maçında 3 asist kaydeden Bosnalı oyuncu, 2010-2011 sezonundan bugüne kadar Süper Lig maçında 3 asist yapan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Türkiye kariyerinde bunu 2. kez gerçekleştiren Visca, daha önce 2019 yılında Akhisarspor karşısında da 3 asist yapmıştı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig’de 3.'lük yarışında büyük önem taşıyan 37. hafta maçında 4. sırada 55 puanla yer alan Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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