Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, şöyle konuştu:



"Maçtan sonra oyuncularla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 hafta oldu. Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz.' dedim. Aile olduğumuz için rica ettiler, daha uzun süreli teklifte de bulundular. Ben de haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bana çok inandılar, ben de oyunculara yardımcı olmak istedim, görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyordum. Trabzonspor bize çok şey kazandırdı maddi ve manevi. Gelinen noktada takımda mental sorunu çözemedik. Kalmamın doğru olduğunu düşünmediğim için oyuncularla vedalaştım."

Orhan Ak, Trabzonspor'un başında çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam etme kararı almıştı.