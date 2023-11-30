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Trabzonspor’da Orsic 4 ay sonra idmanda

Trabzonspor, Süper Lig'in 14’üncü haftasında Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana üst adalelerinde gerilme olan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmazken, sezon başı kampında sakatlık geçiren Mislav Orsic, tedavi süreci sonrası ilk kez idmana çıktı.

Trabzonspor’da Orsic 4 ay sonra idmanda

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, Süper Lig’in 14'ncü haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Taktik ağırlıklı süren çalışmalarda; oyuncuların hırslı ve neşeli oluşu ise dikkati çekti.

ORSIC ANTRENMANDA

Trabzonspor’un sezon başı kampında sakatlık yaşayan Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra geldiği Trabzon’da, takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra antrenmana çıktı.

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlık yaşayıp, çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat oyuncu, ülkesindeki 4 aylık tedavisi sonrası, fizyoterapist eşliğinde bugünkü idmanda düz koşulara başladı. 

Trabzonspor’da Orsic 4 ay sonra idmanda - 1
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